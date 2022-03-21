Челябинцы восхищенно приветствуют царя зверей и дружно придумывают ему имя

Очаровательный, милый, красивый, прелестный львенок теперь живет в челябинском зоопарке. Кошачьему ребенку всего пять месяцев, однако вес его весьма внушителен для столь юного возраста – тридцать килограммов. Царь зверей (как пошутили в зоопарке, пока еще только царевич) приехал в столицу Южного Урала из зоопарка Барнаула, где его родители, африканские львы Алтай и Ая, живут в уличном вольере и привычны к минусовым температурам. Двоих сыновей Ая родила в октябре прошлого года – они стали вторым потомством кошачьей пары. В челябинском зоопарке отмечают, что с самого рождения львенок контактировал с человеком, поэтому к людям он со всей душой – нет ни малейшего намека на агрессию.

«Ближайший месяц малыш будет находиться на карантине и проходить все обязательные ветеринарные мероприятия: обработка от гельминтов, исследование на дерматофитозы и эндопаразитов, адаптация к новому рациону», - рассказали сотрудники челябинского зоопарка, призвав жителей региона вместе выбрать имя «этому красивому парню» и подчеркнув, что имя должно быть нетипичным, креативным и легким в произношении. По традиции, работники муниципального учреждения попросили писать варианты имен в комментариях. Подписчики сообщества зоопарка в ВКонтакте охотно откликнулись на призыв. Вот какие поступают предложения: Алаи или Алай (от имен родителей), Аслан (как в «Хрониках Нарнии»), Симба, Байкал или Урал, Сайракс (ласково Сай), Саян, Мир, Абиой (африканские имя, значение - родился в королевской семье), Ахилл или Ахиллес, Алтай или Зевс, Зет (Z), Чарльз или Чарли, Ноа, Честер, Лимб или Лим, Добран (Добрыня), Майс, Арнольд или Амур, Персей, Барни, Фродо, Челзу, Алюр (Алюша), Луи, Уралец, Аскольд, Зигмунд (Зигги), Сева. Отметим, самые популярные варианты имени – Урал, Симба, Барни. Они понравились уже нескольким людям. В любом случае последнее слово за сотрудниками челябинского зоопарка. К слову, в Барнауле львенок не был безымянным, он как раз таки звался Симбой, а его родного брата там назвали Соломон. Львята появились на свет восьмого октября. Напомним, любимец южноуральцев Ричард – красавец-лев из челябинского зоопарка – умер пятого декабря 2021-го года в возрасте двадцати лет, вскоре после своего дня рождения (юбилей царь зверей отметил 19-го ноября). Эта новость очень опечалила сотрудников учреждения и всех жителей региона, которые искренне любили старого льва.