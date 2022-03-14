Челябинцы жалуются на смог и удушающий запах в воздухе

Жители Челябинская жалуются на жуткую вонь, установившуюся в областном центре в выходные.

«13 марта 2022 года. Смог со стороны ЧМК. В Центре стоит вонь. А чем вообще дышат в районе ЧМЗ?», - поделилась Наталья Сахарова в группе «Вредные выбросы г. Челябинск».

Неблагоприятная атмосфера сохраняется и в понедельник. Подписчики называют утренний смог – «газовая камера». «Ужас, что на улице сегодня творится», - пишет Ната Ли.

Аналогичная ситуация на автодороге Меридиан из Ленинского в сторону ЧТЗ. «В Ленинском ночью воняло… Аж проснулся, чтобы окно закрыть», - рассказывает Максим Жуликов. «Смог растянулся по всему городу», - отмечает Виктория Радионова.

В субботу об удушающем запахе в воздухе сообщали с улицы Братьев Кашириных, Северо-западного района.

В министерстве экологии области пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, в Челябинске 10 марта были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Режим «черного неба» в областном центре продлится до 19 часов понедельника, 14 марта.