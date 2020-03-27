Челябинск начал зеленеть

В Челябинске сегодня, 27-го марта, на проспекте Ленина посадили первые семь саженцев мелколистной липы. Это событие стало началом масштабного озеленения, которое произойдет в южноуральской столице в этом году и которого город ждал долгие годы, планомерно превращаясь в каменные джунгли.

За посадкой лип у дороги перед гостиницей «Южный Урал» наблюдали заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов и директор кандидат биологических наук, директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

«Саженцы липы, которые сегодня высаживают на проспекте Ленина, - великолепный материал. Растения здоровые, ровные, стройные, очень благородно выглядят уже сейчас, во время посадки», - отметила Вера Меркер.

Как рассказал Максим Куляшов, в 2020-м году Челябинск ждет комплексное озеленение центральных и гостевых улиц, а также тех мест, где планируется проведение мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Это и северо-запад, и центральная часть города, и дорога в аэропорт, и Тракторозаводский район.

На проспекте Ленина будет посажено 107 деревьев, высадку планируется завершить в течение ближайших двух недель.

«На 18-ти улицах города мы планируем провести санитарную и формовочную обрезку деревьев. Соответствующие конкурсы уже проведены, по ним заключены контракты. Формовочную обрезку собираемся проводить со следующей недели. Кроме этого, нами размещена конкурсная документация (два лота на общую сумму около 140 миллионов рублей) по озеленению 18 улиц Челябинска. Там предусмотрена комплексная посадка деревьев-крупномеров (высотой не менее пяти-шести метров) и кустарников и укладка газонов», - сообщил Максим Куляшов.

Он отметил, что подготовка к проведению работ по озеленению шла весь зимний период. Специалисты тщательно изучили все места, где недостает тех или иных деревьев. На проспекте Ленина не хватало лип. Теперь «пробел» восполнен. Уже этой весной, заверили в «Садах России» (саженцы липы привезли из питомника данного НПО в Красноармейском районе), крона у деревьев сформируется уже этой весной, а через год станет в два раза пышнее.

В питомнике липам было не разгуляться. Как ни крути, а деревца находились в угнетенном состоянии. Зато теперь они очень быстро наберут мощь и будут долго радовать челябинцев своей нежной красотой.

Деревцам, высаженным сегодня на проспекте Ленина, - от семи до десяти лет. Стоимость одного саженца составляет около двадцати тысяч рублей (вместе с транспортировкой и посадкой) – так что озеленение является удовольствием не из дешевых.

«Самое главное, что в Челябинске впервые, наверное, за всю его историю начали уделять озеленению такое большое внимание. Это, конечно, связано в том числе с внешними событиями, однако, мне кажется, город уже созрел для этого. Мы двадцать лет просили не делать варварскую обрезку, высаживать в городе красивые, здоровые, нормально развитые растения.

Теперь Челябинск получит замечательные парковые деревья, появление которых добавит нам всем здоровья. Зелень - это жизнь в городе. Сейчас вокруг нас одно мощение, дороги, здания и машины. Кто хочет жить в каменных джунглях?!», - подчеркнула Вера Меркер.

Она отметила, что высаживать в Челябинске нужно те деревья, которые способны вынести высокую запыленность и загазованность, свойственные большим городам.

«Ассортимент таких растений довольно обширен. Это липы, разные виды елей, лиственницы, сосны (они, как правило, являются - при хорошем уходе - городскими долгожителями), разные виды яблонь, рябины, клены. Все это деревья, которыми можно любоваться, не задирая голову высоко. Нужны Челябинску, конечно же, и деревья первой величины (скелетные, формирующие зеленый каркас города в высоту). Такие, как пирамидальные тополя (не дают пуха). Они являются хорошими насосами, очень глубоко погружают свою корневую систему, вытягивают влагу из почвы и отдают ее своему ближайшему окружению, улучшают микроклимат. Очень важно иметь и их», - сказала Вера Меркер.

Она отметила, что выбор пород деревьев, которые будут посажены в столице Южного Урала в этом году, абсолютно правильный (кроме прочего, в областном центре высадят шаровидные ивы, пенсильванские ясени).

«Также очень важно избавиться от существующего наследия, которое показывает, как неправильно в Челябинске любили растения (или не любили совсем). Это аварийные деревья (независимо от породы) - наклоненные, представляющие угрозу и опасность для пешеходов, машин. Их в городе много. Это больные деревья, которых также очень много. Они являются очагами инфекции. Варварская обрезка, которая делалась последние десятилетия, привела к тому, что у нас заражен весь растительный генофонд, особенно обрезанные деревья-столбы, которые никогда не оживут, не омолодятся, накопят в себе мусор и погибнут за довольно короткий срок. У них преклонный возраст, безобразный облик и они являются источниками заражения», - пояснила Вера Меркер.

Третья проблема Челябинска, на которую она обратила внимания, - сорные растения. Например, клен ясенелистный, или американский. Это растение продуцирует очень много семян, которые прорастают везде: между трамвайными рельсами, на козырьках подъездов, в отмостках… Клен должен быть убран из тех мест, где он действительно является сорным самосевом. Его жалеют, сохраняют, в результате он вырастает, ломает ограждения, отмостки, нарушает многие архитектурные зеленые решения, портит живые изгороди, композиционные группы», - заметила Вера Меркер.

Новым деревьям Челябинска – долгих лет жизни. Главное - правильно ухаживать за ними, обеспечивать своевременный полив, подкормку, производить санитарную (а при необходимости и формирующую) обрезку.

Как рассказал Максим Куляшов, исполнитель контракта на озеленение будет присматривать за растениями в течение года. В случае гибели деревьев или кустарников произведет замену. В дальнейшем в столице Южного Урала планируется создать специализированное подразделение, ответственное за сохранность «зеленых легких» города-миллионника.