Челябинская область получит 143,3 миллиона рублей на ликвидацию незаконных свалок

В 2023 году Челябинская область получит более 143 миллионов рублей из федерального бюджета на ликвидацию незаконных свалок.

Соответствующее распоряжение о направлении финансирования на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и на сайте кабмина.

В 2022 году мероприятия по ликвидации стихийных свалок начнутся в 29 городах 19 российских регионов, в 2023 году - ещё в семи городах: Брянской, Курганской, Новосибирской, Тверской и Челябинской областей.

Всего в 2022-2024 годах федеральные власти в рамках проекта «Чистая страна» намерены профинансировать ликвидацию свалок в 24 регионах России. Общий объем выделенных средств составит 9,38 миллиарда, из них в 2022 году - 2,73 миллиарда, в 2023 году – 5,32 миллиарда, в 2024 году – 1,33 миллиарда рублей.

Челябинская область получит из федерального бюджета в будущем году 143 миллиона 289,6 тысячи рублей на ликвидацию стихийных свалок.

В целом по стране к концу 2024 года планируется рекультивировать 483,6 га земли, занятых свалками. Их ликвидация улучшит качество жизни более 5,2 миллиона человек.