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«Хватит портить воздух!»

Челябинские экоактивисты оживили картины Васи Ложкина, чтобы призвать власть к действиям

Среда обитания
Сегодня, 10:30
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Творческая команда челябинской общественной организации «АнтиСМОГ» оживила рисунки известного современного художника Васи Ложкина, создающего картины из жизни вымышленного Кобылозадовска.

Через несуществующий город художник высмеивает современный образ жизни молодежи из неблагоустроенных городов России и типажи окружающей действительности. Чаще всего главными героями картин Ложкина становится коты.

«Очень остро художник изображает и экологические проблемы современности, и, на наш взгляд, они отражают ту экологическую ситуацию, которая сложилась в городе Челябинске. Мы решили эти картины оживить, сделать их динамичными. Представляем вашему вниманию наш проект «EСОtik», через который мы в очередной раз попытаемся акцентировать внимание властей, промышленников, общества на экологических проблемах региона. Нам интересно узнать ваше мнение, интересен ли такой проект и какая картина наиболее остро показывает суровую челябинскую экологическую действительность», - рассказали активисты «АнтиСМОГа».

 

 

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