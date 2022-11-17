17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
17.11.2022
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
17.11.2022
Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова
17.11.2022
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
17.11.2022
Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет
Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова
Общественники обвинили подрядчика в нарушениях при высадке лип
17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
10.11.2022
Челябинские власти заявили об отсутствии «чудовищных нарушений» при озеленении Академика Макеева
07.11.2022
Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении
05.11.2022
В Челябинске на расширенном участке Худякова высаживают сосны-крупномеры
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022