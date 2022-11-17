Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова

Представители общественного движения «ЭКО-Стандарт» заявили об очередных «косяках» подрядчика, занимающегося озеленением проспекта Комарова (участка между Краснофлотской и Завалишина).

Экоактивисты заявили, что исполнитель контракта – ИП Моисеенко – высадил липы под покровом ночи, в 17-градусный мороз. Об удивившем их озеленении местные жители сигнализировали общественникам.

Осуществляя высадку растений в рамках закупки на сумму три миллиона 825 тысяч рублей, подрядчик, по заявлению экспертов «ЭКО-Стандарта», высадил некачественный и непригодный материал, о чем общественная организация заявила еще в начале прошлой неделе, отправив информацию о выявленных нарушениях в мэрию с просьбой не принимать данные работы по причине несоответствия посадочного материала техническому заданию и ГОСТам.

«Как мы видим, администрация Челябинска указала подрядчику на выявленные нашим движением нарушения. За это мы благодарны властям. Хотя подрядчик заявил, что это техническое задание – неправильное, а он ничего не нарушал. Тогда мы заказали экспертную оценку и хотели провести экспертизу, однако после этого подрядчик - с целью «замести следы» нарушений - решил пересадить деревья ночью и в мороз, только сделал это опять с нарушениями. Кома земли и глубина лунок не соответствуют требованиям, а высадка в такую температуру запрещена, тем более ямы были не подготовлены, а кома маленькие… Все это приведет к промерзанию корневой системы и деревья не приживутся. Одно дело - посадить в снег и мороз хвойные породы. Но лиственные, да еще и с нарушениями, - нельзя», - заявил о руководитель общественного объединения «ЭКО-Стандарт» Сергей Ефимов.

Эксперты данного движения просят городскую администрацию обратить на это внимание и не принимать данные работы, а также привлечь специалистов для экспертизы проведенных работ перед приемкой.

Также экоактивисты отметили, что в соответствии с техническим заданием работы по высадке растений ИП Моисеенко должен был закончить на участке проспекта Комарова до 30 октября.