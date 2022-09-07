Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые

На улицах Челябинска в этом году высадят 13 тысяч деревьев и 22 тысячи кустарников, что значительно превышает показали прошлых лет, а также заменят неприжившиеся посадки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по поручению главы города Натальи Котовой в областном центре провели инвентаризацию всех зеленых насаждений, высаженных за последние три года. По итогам обследования стало понятно, что подрядчикам необходимо заменить по гарантии (на которой - по условиям муниципальных контрактов - находятся новые саженцы) 606 неприжившихся растений – тех, что были высажены в период с 2019-го по 2021-й годы.

Сегодня, седьмого сентября, Наталья Котова провела выездное совещание по вопросам озеленения, где и была озвучена данная информация.

Так, речь шла, например, о том, что в 2020 году на Новоградском проспекте были высажены деревья на разделительной полосе оживленной магистрали. Работы проводила компания «Строймеханизация». Биолог ботанического сада ЧелГУ Дарья Бурундукова отметила, что на этом участке хвойные деревья прекрасно прижились, а вот часть лиственных скорее всего уже не выживет.

«Особенно пострадали липы и некоторые рябины, но пока с уверенностью нельзя сказать, выживут они или нет. Не приживаются растения обычно по трем причинам: качество посадочного материала, нарушения при посадке и последующем уходе», - отметила эксперт.

Высаживать новые деревья будут до 15-го октября. А вот озеленение Литературного сквера у Публичной библиотеки уже завершено. В рамках акции «Цветочный город» здесь за счет внебюджетных средств появилось много уникальных растений. Активное участие в этой работе приняли сотрудники ПАО «Челиндбанк».

Как отметила Наталья Котова, с каждым годом все больше представителей бизнес-сообщества принимают участие в дополнительном озеленении города, откликаясь на просьбы мэрии.

«В этом году организации и предприятия города высадили 955 деревьев. И активность бизнес-сообщества в части озеленения нашего города только растет, что, конечно же, радует нас и всех челябинцев», - сказала Наталья Котова, сегодня лично взявшаяся за лопату.