Челябинские приматы снова открыты для общения

Челябинский зоопарк сегодня утром, девятого марта, порадовал горожан новостью о том, что зал приматов вновь открыт для посетителей.

В учреждении напомнили о принятом ранее решении закрыть его по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, так как обезьяны восприимчивы к вирусам человека.

«Сейчас зафиксировано снижение заболеваемости в области, поэтому некоторые меры ослаблены. При посещении зала приматов, просим соблюдать масочный режим, ждём в гости! Машите рукой в комментариях, если соскучились и радуетесь новости», - написали сотрудники зоопарка в своем сообществе в ВКонтакте.