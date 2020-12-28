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Челябинских автомобилистов стали строже и чаще наказывать за порчу газонов

Челябинских автомобилистов стали строже и чаще наказывать за порчу газонов.

Так, в 2020-м году количество штрафов, наложенных административной комиссией на владельцев транспортных средств за нарушение правил парковки на газонах, выросло в семь раз по сравнению с 2019-м годом (498 против 65-ти).

Как сообщает сегодня, 28-го декабря, телеграм-канал заместителя главы Челябинска по городской среде Александра Егорова, увеличился в текущем году и средний размер штрафа: с одной тысячи до 3,9 тысячи рублей (с учетом юридических лиц).

Общая сумма наложенных штрафных санкций за парковку на челябинских газонах составила в этом году один миллион 951 тысячу рублей, что в 23 раза превышает общую сумму прошлогодних штрафов.