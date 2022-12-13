Челябинских приматов оградят от ОРВИ и гриппа

Зал приматов в зоопарке Челябинска временно закрыли для посещения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в городе.

«В городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, а большинство наших обезьяны восприимчивы к вирусам человека. Чтобы оградить животных от заражения, мы закрываем экспозицию на карантин», - сообщили в телеграм-канале зоопарка.

По данным регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди жителей Челябинской области превышает эпидемический порог в два раза. Продолжается рост уровня заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, наибольший подъем отмечен среди взрослого населения.