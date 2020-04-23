Челябинский Айболит спасает раненого краснокнижника
Челябинский ветеринар Карен Даллакян, руководитель центра реабилитации диких животных "Спаси меня", получил нового пациента - краснокнижного орлана-белохвоста.
На излечение известному на всю страну Айболиту крылатого красавца-хищника доставили сегодня, 23 апреля, сотрудники минэкологии региона, которым о редком пернатом, попавшем в беду, сообщили экоактивисты.
Раненая птица была обнаружена в Озерске, рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Орлан оказался довольно крупным хищником. Ему около пяти-семи лет. Обследование показало, что крылья пернатого сильно не повреждены, однако пока он не может взлететь.
После выздоровления птицу отпустят на волю.
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