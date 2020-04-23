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Челябинский Айболит спасает раненого краснокнижника

Среда обитания
Сегодня, 17:26

Челябинский ветеринар Карен Даллакян, руководитель центра реабилитации диких животных "Спаси меня", получил нового пациента - краснокнижного орлана-белохвоста.

На излечение известному на всю страну Айболиту крылатого красавца-хищника доставили сегодня, 23 апреля, сотрудники минэкологии региона, которым о редком пернатом, попавшем в беду, сообщили экоактивисты.

Раненая птица была обнаружена в Озерске, рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Орлан оказался довольно крупным хищником. Ему около пяти-семи лет. Обследование показало, что крылья пернатого сильно не повреждены, однако пока он не может взлететь.

После выздоровления птицу отпустят на волю.

 

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Теги
Карен Даллакян
Челябинск
Виталий Безруков
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