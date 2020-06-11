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Челябинский Миасс готовят к очередному этапу очистки

Среда обитания
Сегодня, 17:12

Челябинскую реку Миасс готовят к очередному этапу очистки, который стартует после 15-го июня, когда закончится нерест рыбы.

Участки, которые этим летом будут избавлены от кустарников, водорослей и бытового мусора, осмотрели специалисты министерства экологии региона и представители подрядной организации.  

Как сообщили в пресс-службе минэкологии Челябинской области, в этом году контракт на проведение работ выиграла компания, которая осуществляла санитарно-эстетическую очистку Миасса и в 2019-м, - ООО «Акватехника». 

Нынешним летом данная организация также будет использовать спецтехнику: экскаватор-амфибия выгрузит собранные водоросли на специальные понтоны, после сушки растительность вывезут на полигон. Также к работам планируется привлечь водолазов.

«В этом году участок большой - протяженностью три километра и площадью больше шести гектаров. Работы планируется закончить до ноября», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Помимо санитарно-эстетической очистки реки, в ближайшие годы Миасс планируется и от годами копившегося ила. Правда, эта процедура требует специальной техники, а значит и специальных проектных решений. 

В прошлом году минэкологии региона начало разработку проекта по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в черте Челябинска. Завершение проектных работ запланировано на 2020 год, реализация проектных решений - на 2023-2024 годы.

В прошлом году от камыша, рогоза и бытового мусора убрали участок Миасса от элеватора «Союзпищепром» до моста на улице Братьев Кашириных. В этом году порядок наведут на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

Очищать главную артерию Челябинска будут в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

 

 

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