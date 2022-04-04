Чертовски красивы: челябинский зоопарк радуется рождению козлят

Челябинский зоопарк радуется рождению козлят, которые и красивы, и милы, и обаятельны невероятно: глаз не отвести.

Нынешней весной мамы-козы, живущие в муниципальном учреждении, подарили этому миру трех игривых малышей.

«Вчера (третьего апреля – прим.) у камерунской козы Светы родился черно-белый малыш, а неделю назад у нубийской козы Барби - разнополые очаровашки с торчащими ушками», - рассказали сотрудники челябинского зоопарка, шутливо заметив, что фразу «Любовь зла, полюбишь и козла» говорят только те, кто не видел козликов из городского зверинца.

Доказательством того, что рождение всего лишь одного козленка – это уже море «радости, красоты и милоты», является видео, которое работники челябинского зоопарка также опубликовали сегодня, четвертого апреля, в своем сообществе в ВКонтакте.