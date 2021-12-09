Четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, девятого декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус шесть градусов, влажность воздуха 72%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 3-5 градусов, в северной половине области – минус 1-6 градусов, в южной – минус 6-11 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца в 9 часов 7 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 18 минут. Луна растущая.

По народному календарю девятого декабря - Егорий Зимний, Юрий Холодный.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь - это предвещало вьюги и бураны.

На Руси говорили: «У нас два Егория - голодный (6 мая) да холодный (9 декабря)». К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.