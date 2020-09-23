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ЧМК придется заплатить 142 миллиона за загрязнение реки Миасс

Среда обитания
Сегодня, 14:38
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Автор: 
Инна Шемаева

Металлургический районный суд города Челябинска удовлетворил исковые требования Челябинского природоохранного прокурора и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о признании незаконной деятельности ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») по сбросу недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс. С предприятия будет взыскано порядка 142 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора России, сброс сточных вод производился через Каштакский и Першинский выпуски с превышением установленных нормативов.

Напомним, в 2016 году управлением Росприроднадзора по Челябинской области проведена плановая выездная проверка ЧМК на предмет соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования.

В ходе проверки, в том числе, выявлены нарушения в области использования и охраны водных объектов, выданы предписания о принятии мер, направленных на исключение сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых через выпуски ЧМК, в реку Миасс с концентрациями, превышающими установленные нормативы. Предписание не было исполнено ни в 2017 году, ни в 2018 году, ни в 2019 году. По факту неоднократного неисполнения предписаний материалы надзорных мероприятий были направлены в прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования.

По факту загрязнения реки Миасс в производстве Металлургического районного суда Челябинской области также находится уголовное дело в отношении должностных лиц ПАО «ЧМК», возбужденное по части второй статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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