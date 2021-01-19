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Циклон принесет снегопады в Челябинскую область

В предстоящие сутки в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий – снегопады метели усиление ветра. Водителей просят быть осторожными на дорогах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью в большинстве районов области ожидается снегопад, в отдельных районах - сильный. Днем снегопад продолжится, но уже умеренный, в некоторых районах возможны слабые метели.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Ветер усилится, его порывы местами будут достигать 13 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

На дорогах возможна гололедица и снежные заносы. Они могут стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Миндортранс региона просит водителей быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам рекомендуют помнить о том, что управляемость автомобилем во время снегопадов ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и как результат, наезду на пешеходов.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по телефонам «101» или «112».

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

При возникновении внештатных ситуаций на дорогах Челябинска нужно обращаться к диспетчеру Комитета дорожного хозяйства города по телефону 7-951 771-73-25.