23.05.2023
Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам
23.05.2023
Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух «убитых» дорог в Металлургическом районе
23.05.2023
Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ
23.05.2023
Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа
23.05.2023
В Челябинске на месяц закрыли движение по улицы Клары Цеткин
23.05.2023
Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело
Детский сад Златоуста посетил лось
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023