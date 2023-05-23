Детский сад Златоуста посетил лось

Детский сад Златоуста (Челябинская область) посетил малыш-лосенок. Когда и как он попал на огороженную забором территорию никто не знает, но, как любой малыш, он пытался вернуться домой. И в этом ему помогли.

«В безуспешных попытках преодолеть ограждения, теленок чуть ободрал шкуру, к счастью, серьезных ран удалось избежать. Сотрудники детского сада сразу обратились за помощью к спасателям Златоустовского отряда, которые открыли ворота со стороны леса и аккуратно проводили лосенка с территории садика», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Но вот в группе в социальной сети ЗГООПБЖ «Подари жизнь» сообщают, что ситуация не столь радужная и животное погибло.

Пользователи заверяют, что у егеря и МЧС нет необходимого снаряжения для таких случаев. По их словам, никто не позвонил специалистам, чтобы те смогли помочь.

«Нам удалось связаться с парком Зюраткуль. Изначально говорили, что не нужно поднимать шума и что справятся своими силами. Животное уже было прилично изранено погоней и прыжками через забор. Умер лось», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ППС службы Челябинской области эту информацию не подтвердили. Там сообщили, что лосенок бодро и радостно ускакал в лес.