Директор МУПа Вишневогорска оштрафован за нарушения при эксплуатации Аракуля

Минэкологии Челябинской области оштрафовало на 15 тысяч рублей директора МУП «Городское коммунальное хозяйство» Вишневогорского поселения за нарушение законодательства об охране вод.

Руководитель муниципального предприятия оштрафован на основании результатов рассмотрения прокурорских постановлений. Так, для устранения нарушений закона директору муниципального предприятия прокурором Каслей было внесено представление. Также в отношении руководителя данной организации были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.6 и 8.46 КоАП РФ.

Напомним, проверку Каслинская городская прокуратура провела с привлечением специалистов минэкологии региона, установив, что данная организация с октября 2019 года осуществляет деятельность по бесперебойному водоснабжению, водоотведению населения, объектов социального значения, производственных предприятий и юридических лиц Вишневогорска, питьемым источником которого является озеро Аракуль.

Очищенные сточные воды отводятся МУП «Городское коммунальное хозяйство» в водный объект - озеро Силач.

Проверкой было установлено, что решение о предоставлении Силача в пользование с целью сброса сточных вод оформлено не было, договор водопользования Аракулем с уполномоченным органом не заключался.

Кроме того, осуществляя деятельность по сбору и обработке сточных вод, заявку о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, предприятие в министерство экологии Челябинской области не подавало.

Как ранее агентство «Урал-пресс-информ», в конце июля экоактивисты из общественной организации «АнтиСМОГ» заявили, что памятник природы Челябинской области - озеро Аракуль - находится под угрозой исчезновения. Главной причиной общественники назвали то, что его сделали источником питьевой воды для поселка Вишневогорск, в котором проживает четыре тысячи 200 человек.

Позднее, в начале августа, был разработан комплекс мер по спасению уникального водоема.

Как сообщил сегодня, 15-го сентября, в своем телеграм-канале замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, по поручению губернатора региона Алексея Текслера выездная комиссия дала ряд рекомендаций и поручений главе муниципального образования. В частности, провести замеры на водонасосной станции с целью проверки потери воды на сетях, а также активизировать работы по капитальному ремонту сетей внутри поселения с целью устранения возможной потери воды.

«Эти работы начнутся уже в конце сентября. Все работы находятся под контролем области», - подчеркнул Безруков.