Для диких животных Челябинской области проложили почти 24 тысячи километров троп

В Челябинской области для диких животных проложили 23 тысячи 772 километра троп.

Тропы прокладывали при помощи тракторов и снегоходов, выложив на них более 550 тонн корма: сена, зерноотходов, осиновых и ивовых веников, солонцов.

Как отмечают в минэкологии региона, весна хоть решительно вступает в свои права, однако еще совсем недавно в лесу лежал снег, причем в северных районах Южного Урала он есть до сих пор. В связи с глубоким снежным покровом и образованием в ряде территорий ледяной корки (наста) зимой и весной 2023 года министерство экологии Челябинской области совместно с охотпользователями организовали и реализовали мероприятия по предотвращению гибели и травмирования диких животных, а также их подкормке на закрепленных охотничьих угодьях.

При помощи спецтехники и снегоходов также очистили подходы к подкормочным площадкам. Проводя работу по усилению охраны диких животных, сотрудники министерства экологии и организации охотпользователей провели охранные рейды.

В настоящее время подводятся итоги зимнего маршрутного учета диких животных и птиц, обитающих в Челябинской области. Результаты озвучат в апреле.