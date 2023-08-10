До Таганая добрались прожорливые богомолы

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) поселился удивительный гость – богомол.

Это насекомое нетипично для наших широт, отмечают в нацпарке. Тем не менее, бледно-зеленый красавчик с длинным туловищем преспокойно восседал на крыльце домика дежурных у въезда в Центральную усадьбу.

«То ли отдыхал на пролёте, то ли охотился, то ли оценивал новые угодья, - шутят в НП «Таганай», добавляя, что богомолы распространены в Средиземноморье, Африке, Средней Азии и на юге Европы. - Видимо, с тёплым дуновением атмосферных фронтов теперь они добрались и до Таганая».

В национальном парке отмечают, что первой проблемой богомолов на Таганае может стать голод, ведь «агрессивный хищник поедает всё, что шевелится, даже если размеры жертвы превосходят его самого».

«Хотя даже сытый богомол зимовать здесь не сможет, и с наступлением холода ему, чтобы не погибнуть, придётся вернуться домой в субтропики, - поясняют в нацпарке. - Надеемся, что гость долго не задержится. И его визит – не предвестник переселения других южных видов - таких, например, как скорпионы, тарантулы или каракурты».