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Экопатруль оценил уровень загрязнения на озере Малые Аллаки

Среда обитания
Сегодня, 15:11
Автор: 
Михаил Бычков

Экопатруль "АнтиСмог" посетил озеро Малые Аллаки (Каслинский район Челябинской области) в связи с обращениями местных жителей об образовавшейся свалке отходов. Общественники обнаружили, что в 150 метрах от береговой линии в лесной зоне образовалась несанкционированная свалка бытового и строительного мусора. И, судя по всему, образовалась далеко не вчера.

Скопления мусора встречаются на участке от озера Аллаки до трассы М5. Свалка опасна тем, что отравляет грунт и во время осадков грязь попадает в озеро и губит рыбу и птицу. По словам активистов, есть угроза исчезновения живущих на озере лебедей и серых цапель.

«Берега озера и прилегающие лесные территории загажены мусором. Ситуация не меняется на протяжении нескольких лет. К сожалению, никто ничего не делает. Краснокнижные животные не должны находиться в таких отвратительных условиях. Ни администрация Каслинского района, ни администрация поселка Тюбук не предпринимают никаких мер. А ведь давно бы могли собрать субботник и своими силами убрать весь мусор и избавиться от этого безобразия», – отметил лидер челябинского экологического движения «АнтиСмог» Михаил Махов.

Активисты "АнтиСмог" составили акт о нарушении природоохранного законодательства, произвели отбор проб из озера Малые Аллаки для подробного анализа качества воды и направили обращения в надзорные органы Челябинской области.

 

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Автор: 
Михаил Бычков
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