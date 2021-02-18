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Главным символом Южного Урала признан нацпарк «Таганай»

Главным символом Южного Урала признан национальный парк «Таганай», за который на портале «Активный житель 74» проголосовало более 50-ти тысяч жителей Челябинской области.

Нацпарк стал победителем второго тура онлайн-голосования конкурса «Символы Южного Урала», стартовав с лидерских позиций и сохранив их к финишу.

Сотрудники «Таганая» поздравляют с победой всех друзей национального парка и благодарят участников народного голосования за поддержку, которая для коллектива очень важна и ценна.

На втором месте – не менее волшебное место: национальный парк «Зюраткуль». На третьем – монумент «Тыл – фронту» (озеро Тургояк отстало от него всего на одну сотую процента).

Как сообщает портал «Активный житель 74», победители конкурса получают не только репутационные преимущества - для них будет реализован комплекс мер, направленный на продвижение локальных туристических брендов. Это позволит еще большему числу людей ближе познакомиться с самыми интересными достопримечательностями области.

В общей сложности на конкурс «Символы Южного Урала» регионоведы отобрали более 300 достопримечательностей 43 муниципалитетов Челябинской области. В итоге десятка лучших символов была отобрана по результатам двух этапов конкурса. Фаворитов, которые способны стать туристическим драйвером развития региона, определили сами южноуральцы.

По мнению жителей, десятка символов, которых можно считать гордостью и достоянием региона, выглядит так:

- национальный парк «Таганай» (12,82%);

- национальный парк «Зюраткуль» (10,57%);

- монумент «Тыл – фронту» (9,9%);

- озеро Тургояк (9,89%);

- музей-заповедник «Аркаим» (9,29%);

- Каслинское литье (7,81%);

- Аракульские шиханы (6,16%);

- озеро Увильды (5,52%);

- Карагайский бор (3,49%);

- Шемахинское карстовое поле (2,79%).