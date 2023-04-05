Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая

Главный фонтан Челябинска, что на площади Революции в Советском районе, расконсервируют до второго мая.

В настоящее время районные власти ищут исполнителя контракта по обслуживанию этого декоративного гидротехнического сооружения. Заявки от претендентов на победу в электронном аукционе, размещенном третьего апреля, продлятся до 11 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет восемь миллионов 695 тысяч 427 рублей.

Обслуживание фонтана захватывает период с даты заключения контракта до 15 октября 2023 года включительно: монтаж и расконсервацию объекта для его работы в весенне-летний сезон подрядчик должен осуществить в период с даты заключения контракта по второе мая; текущее обслуживание объекта – осуществлять в период с третьего мая по 17 сентября; демонтаж и консервация фонтана на зимний период должны быть произведены в период с 18 сентября по 15 октября.

После того как фонтан будет запущен в работу, подрядчик должен ежедневно, до истечения срока действия контракта, осуществлять визуальное обследование целостности конструкций, исправности функционирования фонтана, производить визуальный осмотр технологического оборудования, трубопроводов и чаши фонтана, осматривать техническое помещение.

Отметим, фонтан на площади Революции любим жителями и гостями Челябинска всех возрастов – возле этого прекрасного сооружения, которое летними вечерами еще и «звучит», всегда очень много взрослых и детей.