Год спустя: национальный парк «Зигальга»

В честь первого юбилея национального парка «Зигальга», созданного в Челябинской области в рамках национального проекта «Экология», региональное Агентство международного сотрудничества организовало пресс-тур. В нем приняла участие и корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ».

За год существования национального парка здесь изменилось многое. Проложены и промаркированы три тропы для туристов: через Александровский перевал между деревнями Александровка и Верх-Катавка, тропа по хребту до ручья Евлахта и на гору Поперечная, оборудованы дощатые тротуары, возведен гостевой домик и, наконец, построен мост через реку Юрюзань к горе Поперечной.

Особенно многое изменилось с мая, когда парк получил финансирование. Теперь укомплектована вся техника, у инспекторов национального парка есть спецснаряжение.

«Скоро построим кордон. У нас здесь будет эко-центр, уже оборудована детская площадка. Сейчас особенно развивается посёлок Тюлюк, это связано с тем, что здесь несложно подобрать и приобрести земельные участки. Что касается посёлков Верх-Катавка и Меседа, то, как только у нас появятся места, где мы сможем размещать нашу инфраструктуру, мы будем это делать», –рассказывает Алексей Яковлев.

Посёлок Тюлюк расположен примерно в двух с половиной километрах от посёлка Кордонный, где как раз находится вход в национальный парк. Директор парка посетовал, что пока что мало туристической инфраструктуры на входе, однако мы воочию смогли увидеть, что строительство уже началось.

Сейчас центром притяжения является посёлок Тюлюк, в этом году в сезон его посещало около 1100 туристов в день. Также, по словам инспекторов, как-то только за день 1670 человек поднялись на Иремель.

Зигальга – почти нетронутый человеком кусочек земли, который нужно бережно охранять и защищать. Здесь абсолютно уникальные флора и фауна, уникальная высокогорная тундра на плато величиной 30 квадратных километров. Это высокогорные болота, которые находятся на высоте почти 1150 метров, ледники. Местные жители утверждают, что часто видят тут волков, медведей, косулей, лосей, находят следы от копыт кабанов.

Конечно, раньше природопользование в этой местности было достаточно активно, велась охота, деревья вырубались. По словам инспектор нацпарка Максима Хаванова, с тех пор, как людям стали объяснять правила поведения в заповеднике, нарушений стало больше. Большинство нарушений происходит по незнанию, люди жгут костры, заезжают в лес на машинах, хотя в заповеднике это категорически запрещено. Вот и приходится инспекторам разъяснять людям правила поведения в заповеднике.

В посёлок Тюлюк и Кордонный и раньше приезжали на постоянное жительство люди из Челябинска, Уфы и даже беженцы с Украины, хотели быть ближе к природе. Однако к некоторым особенностям сельской жизни горожане оказываются не всегда готовы:

«У нас тут бабушка одна встретилась с медведем, собирая ягоды. Бросила сумку и так закричала, говорит, не знаю, кто больше испугался, медведь или я. Но она до деревни бежала, не оборачиваясь», – пересказывает историю инспектор нац парка Василий Насонов.

Переехал Василий сюда в 2017 году вместе с семьёй. Признаётся, что сначала не все жители были рады тому, что здесь начнут обустраивать нацпарк, а значит, «завезут цивилизацию», от которой многие бежали.

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Но потом оказалось, что это обустройство территории наоборот помогает, у людей появилась работа: инспекторов в нацпарк стараются набирать из местного населения, чтобы обеспечить местным жителям рабочие места, люди неплохо зарабатывают на том, что сдают туристам дома, многие заводили хозяйство с расчётом на туристов.

Однако остаются и нерешённые проблемы, например, в посёлке нет до сих пор фельдшерско-акушерский пункта.

У Василия в Тюлюке девять месяцев назад родился сын, и он до сих пор с ужасом вспоминает, как везли жену на 23 неделе беременности до Златоуста, да ещё и по таким дорогам. Дорога до Тюлюка – это отдельная история, посёлок находится далеко от всех федеральных трасс, но, по словам Алексей Яковлева, в стадии решения.

Скоро сын Василия, как и дети других местных жителей, сможет посещать занятия в эко-центре национального парка Зигальга. Специалист отдела экологического просвещения Ирина Бицкая будет проводить с детьми экоуроки в новом центре, а пока что развешивает с детьми кормушки для птиц на тропе на гору Поперечная.