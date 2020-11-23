И снова Челябинский бор: недофинансирование и лукавство застройщиков

В субботу, 21 ноября, в Челябинске прошел восьмой митинг, посвященный защите Городского бора от застроек частников. Уже ровно два месяца горожане собираются каждую субботу, чтобы выразить свой протест против «отрывания» земель из особо охраняемой природной территории (ООПТ). В этот раз, помимо обсуждения итогов заседания рабочей группы, которое состоялось ранее, 20 ноября, обсуждались следующие вопросы: несоответствие проекта застройки на месте СК «Полет» и прилегающей к нему территории правилам землепользования и застройки (ПЗиЗ), а также отсутствие понятных координат границ ООПТ, которые можно было бы перенести на карты. Остались открытыми и вопросы, касающиеся обоснования приватизации лесных участков.

На заседании рабочей группы в Законодательном собрании в пятницу представитель застройщика Екатерина Цветкова представляла проект планируемой застройки компанией ООО «Техсервис», на встрече с общественниками в субботу обсуждение проекта продолжилось.

Дело в том, что близость бора диктует особые правила застройки, они допускают строительство спортивных объектов и очень ограничено – жилья. По словам председателя комитета по экологии и природопользованию областного Заксобрания Михаила Махова, если есть спортивные объекты в проекте, то при них может быть инфраструктурный объект для проживания, например, спортсменов, прибывших на соревнования из других регионов. Сейчас в проекте предусмотрены объекты спортивного назначения, но при этом объем апартаментной застройки гораздо больше. Эти вещи, по общему мнению, оказались несопоставимы.

Как пояснил член рабочей группы по вопросам окружающей среды города Челябинска Андрей Костенко, площадь 24-этажные высоток составляет около 86 тысяч квадратных метров, из них под спортивные объекты отводят только 10 тысяч квадратных метров, то есть это приблизительно 11,6%. При этом в ПЗиЗ Челябинского городского округа в ч.3 «Градостроительные регламенты» указано, что основной вид разрешенного использования (в нашем случае – это спортивное назначение) должен занимать не менее 70% занимаемой площади застройки. Пока неизвестно, как это несоответствие будет устраняться. Да и пока что, как получается на деле, в обсуждении впереди ставится телега вместо лошади: все-таки изначально надо бы определиться с законностью вывода участков, с границами бора. Что касается высоток, то в таком виде проект просто убьет бор антропогенной нагрузкой, да и с этими перекосами в пользу жилья он по сути вне закона.

По мнению общественников, остро стоит вопрос описания границ ООПТ. Сейчас нет конкретных координат, по которым можно было бы составить карту памятника природы. По словам общественника Виталия Полторацкого, этим должны заниматься эксперты в ОГУ «ООПТ Челябинской области». Раньше Виталий Алексеевич сам работал научным сотрудником в этом учреждении и ему приходилось заниматься этой работой.

Директор ОГУ «ООПТ Челябинской области» Дмитрий Скорынин, присутствовавший на встрече. заявил, что перевод описания границ в нужные координаты и нанесение их на карты не входит в полномочия ведомства. Общественникам он посоветовал обратиться к частным специалистам. Однако, как нам кажется, в этом утверждении присутствует доля лукавства, ведь когда законодательно изменяли границы бора, то не могли не приложить к документам карты границ бора. Ну не могли же делать эту работу на глазок. Или общественники что-то не понимают?

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало, что основную работу по мониторингу, санитарным вырубкам, посадкой саженцев осуществляет Шершневское лесничество. При этом выявилась проблема тотального недофинансирования данного ведомства. Денег хватает лишь на содержание бригады из 6 человек на весь городской бор.

«По данным, которые представил руководитель Главного управления лесами Сергей Лавров, ведомству необходимо разовое финансирование в размере 23 миллионов рублей для приобретения техники, оборудования, увеличения штатной численности, увеличения размера оплаты труда. И в дальнейшем ежегодное финансирование по расчетам должно составлять порядка 11 миллионов рублей», - сообщил Михаил Махов.

Теперь от разговоров надо переходить к делу. Как мы понимаем, Главное управление лесами должно представить свои обоснования по увеличению расходов на содержание челябинских боров в правительство и сделать это оперативно – до тех пор, пока бюджет еще не будет сверстан. Иначе все останется по-прежнему.