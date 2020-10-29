Инициативу ОНФ о введении моратория на любую застройку челябинского бора поддержала генпрокуратура РФ

Инициативу ОНФ о введении моратория на любую застройку челябинского городского бора поддержала генеральная прокуратура Российской Федерации.

Экологические инициативы Народного фронта обсуждались вчера, 28 октября, на межрегиональном совещании по проблемам охраны окружающей среды. По итогам онлайн-встречи с заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачевым было принято решение о прямом взаимодействии федерального надзорного ведомства и регионального отделения Народного фронта.

Игорь Ткачев попросил экспертов ОНФ направить результаты общественных мониторингов и предложения по решению ряда вопросов в адрес генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры региона.

Как сообщили в Народном фронте, речь также идет о создании зеленого щита Челябинска, проведении инвентаризации городских лесов и элементов озеленения для обеспечения благоприятного проживания горожан, установлении требований к озеленению областного центра – высадке на постоянной основе газонов, кустарников и деревьев (а не только в рамках контрактов к саммитам ШОС и БРИКС).

Кроме того, активисты ОНФ предлагают принять программу комплексной модернизации очистных сооружений на протяжении всей реки Миасс выше Шершневского водохранилища в целях сохранения водных объектов и обеспечения чистой качественной питьевой воды для населения; довести до надлежащего состояния Долгобродский канал и обеспечить его качественную работу; отменить решение, внесённое министерством экологии, о создании функциональных зон на территории региональных ООПТ, где происходят сплошные рубки (пример - Варламовский заказник).

Также общественники считают необходимым пересмотр стоимости деревьев при взимании компенсационной платы или штрафов.

«Польза, приносимая деревом, сейчас несопоставима с установленной платой за один срубленный ствол», - заявили в Народном фронте.

В ближайшее время все предложения ОНФ будут направлены надзорному ведомству согласно достигнутым договоренностям.

Общественники уверены, что поддержка генеральной прокуратуры даст реальную возможность оперативно решить актуальные вопросы Челябинской области.

Так как совещание проходило с участием главы региона Алексея Текслера, эксперты ОНФ рассчитывают, что их замечания будут приняты во внимание и на областном уровне.