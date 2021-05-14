Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули. Без черных надписей непонятного содержания стало лучше, но не идеально – после закраски гранит все равно выглядит неоднородным.

Вероятно, поручение главы города Натальи Котовой очистить областной центр от «наскальной живописи» в данном месте выполнили наспех – перед Днем Победы: аллея Славы – знаковое место, в праздничные дни здесь было много народа – горожане рассматривали (и продолжают это делать) фотографии участников Великой Отечественной на Стене памяти.

Гранит на аллее Славы – наверное, единственное место в центре Челябинска, где ранее сделанные надписи яркого черного цвета после поручения Натальи Котовой исчезли. На других участках они, увы, не только не исчезают, но и множатся.

Так, в недавнем времени «карандаш» неизвестного художника добрался до общественной приемной Дмитрия Медведева, точнее до указателя на улице Цвиллинга, находящегося, надо сказать, довольно высоко над землей.

Испортили вандалы и арку на улице Цвиллинга, которую вместе с домом не так давно покрасили.

«Украшают» каракули и здание выставочного зала Союза художников России на Цвиллинга – и это весьма символично: вероятно, любителей разрисовывать поверхности вдохновляло осознание того, что их творчество могут оценить профессионалы. Либо же авторы надписей непонятного свойства этим самым показали, что отрицают традиционное искусство.

Увы, но не избежал внимания вандалов и угловой дом на Цвиллинга-Ленина, в котором размещается «Читай-город».

Здесь появление уродливых надписей также символично: они как будто оставлены для любителей чтения, в том числе поклонников детективного жанра, обожающих разгадывать загадки.

Каракули и у входа в аптеку на проспекте Ленина, что смотрит на площадь Революции – они везде. Как будто в Челябинске появилось какое-то тайное движение, участники которого считают своим долгом портить внешний облик родного города. Преобладает почему-то черный цвет. Хотя есть и цветные надписи. Но их меньше. Например, на отремонтированном и свежевыкрашенном здании музыкальной школы на аллее Славы появился странный символ белого цвета.