К жителям многострадального Красногорского вода «наведывается» по графику

Для жителей многострадального поселка Красногорский Еманжелинского района (Челябинская область) вода поистине становится роскошью, которая в их жизни то присутствует, то отсутствует.

В нынешней ситуации, когда воду людям дают лишь на несколько часов в день, виноваты переврезка резервного водопровода и снижение ее запасов в резервуарах.

Как сообщили власти Красногорского (объявление размещено на сайте администрации поселения накануне, 22 декабря), вода со вчерашнего дня подается по графику. Выглядит он следующим, совершенно не радостным для жителей образом:

«20:00 до 22:00 – отключения; 22:00 до 24:00 – включение; 00:00 до 02:00 – отключения; 02:00 до 02:30 – включение; 02:30 до 05:00 – отключения; 05:00 до 08:00 – включение; 08:00 до 11:00 – отключения; 11:00 до 13:00 – включение; 13:00 до 16:00 – отключение».

Это график на сайте администрации. В группе «Красногорский Live [74]» он несколько другой. Здесь сообщается, что воду будут давать с 04.00 до 08.00, с 11.00 до 13.00, с 16.00 до 18.00, с 20.00 до 22.00 и с 23.30 до 01.00.

К перебоям с водой невозможно привыкнуть, потому что это по-настоящему отравляет жизнь людей – не привыкли к этому и жители данного населенного пункта, хотя для Красногорского дефицит воды, увы, уже становится нормой.

В сообществе «Красногорский Live [74]» жители дружно возмущаются водным графиком.

«Интересно, сколько эти врезки будут и до какого года? Самое главное, что газовые колонки портятся, и колонкам приходит капец ...Также купленные автоматы - стиралки на Лермонтова, 13 тоже портятся - кто-то обогатился, а кто-то будет нести убытки и серьезные… С нашим-то бюджетом и минимальным прожиточным минимумом...Решать это надо серьезно и уже на другом уровне», - комментирует сообщение о подаче воды по графику Олег Шондин.

«По поводу неисправной техники: нужно составлять акты и судиться с поставщиками услуг, доказать сложно, но возможно. И получать компенсации в каждом отдельном случае. Если все жители завалят суды заявлениями...» - дает ему совет Константин Лопин.

«За неделю можно было все сделать», - присоединяется к обсуждению Светлана Карпенко.

«Нет воды в золотых скважинах. Ни зима, ни лето в этом роли не играют, одни отписки», - возмущается Валентина Коптельцева.

Отметим, в начале декабря Красногорский уже жил по водному графику в связи с тем, что «навернулась» система водоснабжения (с третьего числа благословенная жидкость текла из кранов местных жителей так же в определенные часы, пять раз в сутки). Караулить воду красногорцам пришлось в течение нескольких дней (причем до жильцов верхних этажей многоквартирных домов вода не доходила даже в периоды включения). Сейчас, под Новый год, все возвращается на круги своя.

Жители Красногорского вспоминают, что проблемы с водой были и летом. Тогда власти рапортовали, что все дело в поливе садовых участков – мол, расход большой. Но сейчас зима. И поливать нечего. А вода все равно лишь гостья в жилищах красногорцев.

К слову, очень нелегко пришлось жителям поселка и весной 2022 года, когда в результате случившейся 14 апреля аварии на магистральном водопроводе они на несколько дней лишились стабильного водоснабжения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в 2021 году Красногорский получил средства в рамках национального проекта на улучшение водоснабжения. Были смонтированы две новые скважины и отреставрированы две имеющиеся, построена дополнительная емкость на тысячу кубов, насосная станция, заменен и закольцован водовод по улицам Лермонтова и Победы. За счет средств местного бюджета заменили 400 метра водовода между первой и второй скважинами.

В планах на 2022 год была замена почти 1,2 километра поселковых сетей в районе улиц Труда, Победы и Пионерская (закольцовка), участка главного водовода протяженностью около двух километров.