Качество окружающей среды в Челябинской области оказалось одним из лучших в стране

Челябинская область вошла в первую двадцатку регионов по показателю качества окружающей среды. Информация об этом появилась на сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Промышленные предприятия Челябинска и Магнитогорска приступили к реализации мероприятий в рамках четырехсторонних соглашений, направленных на снижение выбросов в атмосферу в крупных промышленных центрах. Также в регионе расширяется территориальная система мониторинга атмосферного воздуха, вводятся в эксплуатацию новые посты наблюдения, продолжается работа над созданием единого центра сбора и обработки данных, которые будут поступать со всех постов мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, итогом проводимых мероприятий стало снижение объема выбросов в атмосферный воздух примерно на три процента в прошлом году. К 2024-му данный показатель в Челябинске и Магнитогорске должен снизиться более чем на 20 процентов.

Кроме того, на Южном Урале продолжаются работы по очистке реки Миасс от водной растительности и очистке городского пруда на реке Ай в Златоусте. В этом году будет очищен участок Миасса протяженностью три километра от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепрома». Со дна водоема в Златоусте в прошлом году уже откачали больше 87 тысяч кубометров ила, в этом году работы продолжатся.

С целью развития экологического туризма в 2019 году в регионе был создан национальный парк «Зигальга». Благодаря этому на территории Челябинской области появился уникальный природный каркас, в который вошли три национальных парка общей площадью 186 тысяч гектаров. По всему региону создаются экологические тропы: на сегодняшний день их уже пять, а к концу 2024-го года на территории ООПТ Южного Урала появятся 11 новых пешеходных маршрутов.

Также, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии, в настоящее время разрабатываются проекты по рекультивации шести и ликвидации 12-ти свалок в муниципальных образованиях Челябинской области, а также ведется подготовка к ликвидации объекта накопленного экологического вреда в Златоусте. Рекультивация челябинской городской свалки уже началась и завершится в 2021-м году.

В 2020 году общий объем финансирования проекта «Чистая страна» увеличился на 38,59 миллиона рублей, из них на 2020 год предусмотрено 31,94 миллиона рублей. Это позволит провести масштабную работу по разработке проектов рекультивации 15-ти участков на территории десяти муниципальных образований, из которых один проект уже реализуется (челябинская свалка).