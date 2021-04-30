Управление по архитектурно-градостроительному проектированию показало, как будут выглядеть новые общественные пространства Челябинска, благоустроенные в этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Кроме того, администрации Центрального и Калининского районов уже смонтировали видеоролики, посвященные преображению общественных территорий.

Их, как уже известно, девять:

1. Набережная реки Миасс от улицы Красной до Свердловского проспекта. Проект разработало управление архитектуры Челябинска.

2. Зелёное пространство за ледовой ареной Трактор на Салавата Юлаева. Проектировала ландшафтная студия «АРТА».

3. Сквер в посёлке Локомотивный в Советском районе. Проект архитектора Алексея Пастухова.

4. Пешеходная зона от Цвиллинга к Театру драмы. Проект Алексея Пастухова.

5. Сквер Сигнал в Ленинском районе. Работа архитектурного бюро «Проект».

6. Парк Дружбы в Тракторозаводском районе. Проект «ЮК-студии».

7. Сквер у ДК Строителей (I очередь). Проект архитектурного бюро Петра Стебельского.

8. Пешеходная зона от кинотеатра Победа до улицы Красного Урала. Работа «Регион-проекта».

9. Сквер на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов. Проект компании «Атом».