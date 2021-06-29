Как в зоопарке Челябинска справляются с жарой

В Челябинске уже несколько дней температура превышает 30 градусов. Люди с трудом переносят подобную аномальную жару, впрочем, как и их домашние питомцы. Владельцам животных приходится самыми разными способами выходить из положения: замораживать еду, поливать зверей водой из шлангов, даже брить их налысо. Но что же делать с обитателями зоопарков?

В Челябинском зоопарке животных спасают всеми силами. Во многих вольерах есть поливальные установки, бассейны с водой и полные поилки. Но в основном животные к ним даже не подходят, а обессилено спят, спрятавшись в самый неосвещенный угол клетки.

Тяжелее всего жару переносят крупные хищники. Самые большие открытые вольеры, где ранее посетители могли увидеть львов и тигров, пустуют, лишь самые внимательные посетители могут разглядеть тяжело дышащих животных в дальних клетках.

Какая бы ни была погода, зоопарк всеми силами старается позаботиться обо всех своих обитателях, обеспечив их всем необходимым.