Какой июль обещают синоптики в Челябинской области

Наступил центральный месяц лета – июль. Его называют зенит тепла, краса светозарная. В этот месяц солнце ликует. Июль не знает себе равных по средней суточной температуре воздуха.

По долгосрочным прогнозам синоптиков, температура воздуха в июле на Южном Урале будет в пределах нормы, а осадков – чуть ниже нормы.

По данным Гидрометцентра, в первые дни июля холодный арктический воздух еще сохранит прохладу в регионе, но уже завтра начнет оказывать свое влияние на погодные условия теплый антициклон из Поволжья.

По среднесрочным прогнозам Gismeteo, в первые два дня месяца температура воздуха в дневные часы составит плюс 17-23 градуса, ожидаются дожди. С третьего июля температура воздуха начнет постепенно повышаться. На следующей неделе, начиная с восьмого июля, в течение нескольких дней столбик термометра будет подниматься выше плюс 30 градусов. Затем жара чуть спадет (на несколько градусов) и такой температурный режим продержится до конца месяца.

Июль считается баловнем скоротечных, внезапных дождей. В этом году осадки прогнозируются лишь несколько дней в месяце, в том числе и в ближайшие выходные.

До 20 июля солнце находится в созвездии Близнецов, после – Рака. Июль богат фенологическими явлениями. В первый день месяца зацветает паутинистый лопух и последняя калина. Второй день июля – самый поздний срок окончания заморозков на почве.

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июле составляет 18-19 градусов, в горных районах области - 16-17 градусов. В 1989 году она достигала 21-24 градусов, а в 1979 году – не поднималась выше 14-17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36-41 градус, в Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в Челябинске – 3 градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются по территории области очень неравномерно. В Челябинске в июле 1994 года выпало 233% месячной нормы осадков, а в 2002 году – 1% месячной нормы осадков.

В июле чаще наблюдаются грозы, в течение 8-19 дней. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 9 дней. Наибольшее число дней с грозой – 17, наименьшее – 3 дня. В течение 28-29 дней на всей территории области в июле солнечно.

В народе отмечали, если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.