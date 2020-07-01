ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Какой июль обещают синоптики в Челябинской области

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 14:06
Автор: 
Олеся Денисова

Наступил центральный месяц лета – июль. Его называют зенит тепла, краса светозарная. В этот месяц солнце ликует. Июль не знает себе равных по средней суточной температуре воздуха.

По долгосрочным прогнозам синоптиков, температура воздуха в июле на Южном Урале будет в пределах нормы, а осадков – чуть ниже нормы.

По данным Гидрометцентра, в первые дни июля холодный арктический воздух еще сохранит прохладу в регионе, но уже завтра начнет оказывать свое влияние на погодные условия теплый антициклон из Поволжья.

По среднесрочным прогнозам Gismeteo, в первые два дня месяца температура воздуха в дневные часы составит плюс 17-23 градуса, ожидаются дожди. С третьего июля температура воздуха начнет постепенно повышаться. На следующей неделе, начиная с восьмого июля, в течение нескольких дней столбик термометра будет подниматься выше плюс 30 градусов. Затем жара чуть спадет (на несколько градусов) и такой температурный режим продержится до конца месяца.

Июль считается баловнем скоротечных, внезапных дождей. В этом году осадки прогнозируются лишь несколько дней в месяце, в том числе и в ближайшие выходные.

До 20 июля солнце находится в созвездии Близнецов, после – Рака. Июль богат фенологическими явлениями. В первый день месяца зацветает паутинистый лопух и последняя калина. Второй день июля – самый поздний срок окончания заморозков на почве.

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июле составляет 18-19 градусов, в горных районах области - 16-17 градусов. В 1989 году она достигала 21-24 градусов, а в 1979 году – не поднималась выше 14-17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36-41 градус, в Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в Челябинске – 3 градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются по территории области очень неравномерно. В Челябинске в июле 1994 года выпало 233% месячной нормы осадков, а в 2002 году – 1% месячной нормы осадков.

В июле чаще наблюдаются грозы, в течение 8-19 дней. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 9 дней. Наибольшее число дней с грозой – 17, наименьшее – 3 дня. В течение 28-29 дней на всей территории области в июле солнечно.

В народе отмечали, если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
26.06.20 11:09
На Увильдах демонтирован забор, закрывающий доступ к водоему
26.06.20 10:36
На Таганае появится лестница, какой не может похвастаться даже остров Святой Елены
25.06.20 17:27
Дальний Таганай стал научной лабораторией
25.06.20 16:13
Челябинскую реку Миасс очистят от тины и других растений
25.06.20 15:13
Пятница в Челябинской области будет пасмурной и дождливой
24.06.20 22:11
В четверг в Челябинской области прохладно и небольшие дожди
24.06.20 21:45
Неравнодушные челябинцы навели порядок в городском бору в честь Дня Победы
24.06.20 19:02
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
24.06.20 16:21
"Таганай" обозначает свои границы
23.06.20 14:58
В Коркинский разрез хлынули потоки мутной воды
Политика
Сегодня, 09:53
Голосуем за поправки!
Сегодня - общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию
Общество
Вчера, 17:58
С 6 июля в Челябинской области начнут открывать оздоровительные лагеря для детей
Новости
Вчера, 17:55
Происшествия
Челябинец переоделся в женскую одежду и нацепил парик, чтобы отомстить своей сестре
Вчера, 17:54
Федерация
В Китае обнаружили новый вирус свиного гриппа
Вчера, 17:49
Происшествия
Челябинца, расстрелявшего хаски на глазах хозяйки, не стали арестовывать
Вчера, 17:47
Происшествия
В Челябинске пьяный внук поджег бабушку
Вчера, 17:28
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
29.06.20 15:35
Среда обитания
В Магнитогорске высаживают деревья с гарантией
26.06.20 16:47
Среда обитания
Наталья Котова объяснила челябинцам, почему цветники нынче не такие яркие
26.06.20 13:26
Среда обитания
На берегу Тургояка выявлены нарушения экологического законодательства
25.06.20 17:27
Среда обитания
Дальний Таганай стал научной лабораторией
25.06.20 16:13
Среда обитания
Челябинскую реку Миасс очистят от тины и других растений
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика