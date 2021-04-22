Капризная погода в апреле еще покажет южноуральцам свой характер

Капризная апрельская погода еще покажет жителям Челябинской области свой характер. Второй месяц весны уже отмечался летним теплом, похолоданием до минусовых температур, дождями, мокрым снегом.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в предстоящие два дня синоптики обещают теплую погоду – воздух будет прогреваться до плюс 12-18 градусов, в выходные вновь температура воздуха немного понизится. Конец апреля может быть более прохладным и сырым. Gismeteo обещает заморозки в ночные часы первого мая.

По прогнозам, в пятницу, 23 апреля, дожди будут отмечаться лишь в ряде районов, в субботу – уже по всей территории региона. Дождливая погода может сохраниться и в начале следующей недели, в понедельник и вторник – более интенсивные.

Атмосферное давление до выходных будет выше нормативных показателей, а затем начнет снижаться и в начале следующей недели будет ниже нормы.

Колебания основных метеопараметров негативным образом сказываются на состоянии метеозависимых людей и проявляются развитием симптомов «весенней усталости» или «весенней депрессии». У лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, нередки мигрени, отмечаются перепады давления, сонливость, снижение работоспособности, немотивированная раздражительность. Возможны проблемы с суставами.

В отдельные дни прогнозируется усиление ветра. Порывистый ветер может усугубить чувство беспокойства и тревоги у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.