17.11.2022
Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»
17.11.2022
Карен Даллакян приглашает челябинцев вместе отметить День черного кота
17.11.2022
Педофил из Златоуста отправился в колонию
17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
17.11.2022
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
Карен Даллакян приглашает челябинцев вместе отметить День черного кота
Праздник в ДК Новосинеглазово состоится 19 ноября
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
08.09.2022
На II тигрином саммите обменялись опытом и обсудили новые угрозы для амурского тигра
25.08.2022
Гектор помещен на карантин в реабилитационном центре «Утёс»
23.08.2022
Спасенный в Челябинске Гектор добрался до дома в Хабаровске и уже познакомился с тайгой
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022