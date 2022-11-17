Карен Даллакян приглашает челябинцев вместе отметить День черного кота

Известный челябинский ветеринар, зоозащитник, руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян приглашает взрослых и маленьких горожан вместе отметить День черного кота.

На праздник, отмечаемый во всем мире сегодня, 17 ноября, добрый доктор Айболит приглашает всех желающих в субботу, 19 ноября. Веселье - с конкурсами и подарками - состоится в полдень в ДК Новосинеглазово по адресу: улица Челябинская, 7 (вход свободный).

Хозяева черных котов и кошек приглашаются во дворец культуры вместе со своими питомцами – хвостатых ждет борьба за звание самого черного четвероногого участника специальной выставки (важно, чтобы котик был здоров и спокоен). Оценивать хвостатых будет Карен Даллакян, а выберут фаворита выставки участники праздника.

Праздник черных кошек начали отмечать в Италии в 2007 году, чтобы побороть суеверия. Именно в этой стране от рук инквизиторов пострадало самое большое число мурлык черного окраса, которых совершенно несправедливо считали дьявольскими отродьями. Даже сейчас черных котов часто не любят. Из приютов их берут реже, чем хвостатых других окрасов, именно черные коты чаще других попадают к зоозащитникам искалеченными человеком - и виной тому все те же самые, трудно объяснимые, но от этого не менее ужасные предрассудки.

Карен Даллакян подхватил традицию отмечать День черных котов. Этот замечательный праздник в Челябинске отмечают уже десять лет, объединяя хозяев черных кошек, зоозащитников и просто обожателей этих прекрасных животных.

«Черный кот приносит неудачу, только если вы мышь», – считает Карен Даллакян (и совершенно справедливо).

Организаторы заверяют: веселья хватит всем. Дети и их родители смогут поучаствовать в конкурсе рисунков черных котов, а также - рассказать стихи и спеть песенки про черных хвостатых и выиграть призы от Фонда зоозащиты «Спаси меня».