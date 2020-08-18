Колорадский жук атаковал картофельные поля в Агаповском районе

В этом году один их главных вредителей картофеля в период вегетации – колорадский жук очень тяжело пережил высокий температурный режим. Этот факт подтвержден специалистами Челябинского филиала Россельхозцентра, обследовавшими около трех тысяч гектаров посадок картофеля в шести районах Челябинской области. Вредитель выявлен только в Агаповском районе на 360 гектарах.

По словам временно исполняющей обязанности руководителя Челябинского филиала Россельхозцентра Ксении Ваниной, экономический порог вредоносности или плотность популяции, при которой экономически оправдано применение химических препаратов, превышен на 250 гектарах. Численность личинок составила 17 штук на куст при заселении 8 % растений.

«Если проанализировать коэффициент заселения колорадским жуком, то после 2017 года наблюдается его резкое уменьшение. Предполагаем, что это связано с гибелью зимующих жуков при бесснежных и морозных условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 года. Начиная с 2018 года, рост популяции колорадского жука сдерживается систематическим применением химических препаратов, как при обработке клубней перед посадкой, так и в период вегетации растений при уничтожении личинок и взрослых особей. В борьбе с вредителем доказали свою эффективность инсектициды на основе системных и контактных действующих веществ: тиаметоксама, имидаклоприда, лямбда-цигалотрина», – комментирует Ксения Ванина.

Засушливый и жаркий период негативно сказался на грибных болезнях. Тем не менее после многочисленных дождей отмечается развитие альтернариоза или «сухой пятнистости», поражающей все растение от листьев до клубня.

Еще один убийца картофеля – фитофтороз – на обследованной территории сельскохозяйственных хозяйств не обнаружен, хотя в частном секторе это заболевание уже себя проявило.

На сегодняшний день профилактическая обработка против фитофтороза проведена в Агаповском, Аргаяшском и Сосновском районах на площади свыше 1,5 тысяч гектаров.

Проявил себя в июле также грибок-возбудитель ризоктониоза (черной парши) картофеля. Сначала заболевание было зафиксировано в Аргаяшском районе на посадках площадью 300 гектаров, а затем и в Агаповском районе.