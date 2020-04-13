Компании, выигравшие аукционы по безнадзорным животным в Челябинске, не готовы работать

Компании, выигравшие аукционы по безнадзорным животным в Челябинске, пока не готовы выполнять условия контрактов на отлов и содержание четвероногих.

Напомним, первый аукцион, снизив сумму с начальных 10 миллионов 40 тысяч 170 рублей до 5 миллионов 964 тысяч рублей, выиграла фирма ООО "Челябстройсервис". Данная компания должна исполнять контракт "Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных на территории Челябинска".

Второй - на отлов, конечной стоимостью 2 миллиона 212 тысяч рублей, - ООО "Урал-Мегвэй" . Аукционы состоялись в конце марта. По имеющейся информации, контракты заключены, только вот с подрядчиками и все оказалось не слава богу.

"К исполнителям есть претензии. Сегодня мы выезжали к ним и увидели, что компании не полностью готовы к исполнению условий контрактов. У них не все есть для работы. Выдали предписание об устранении выявленных фактов несоответствия условиям, прописанным в документации. Дали время на исправление ситуации до среды", - рассказал агентству "Урал-пресс-информ" начальник отдела экологической безопасности управления экологии и природопользования администрации Челябинска Дмитрий Никишин.

Он отметил, что проверка готовности исполнителей к исполнению требований контрактов - традиционная процедура. Увы, в данном случае проверка не принесла Челябинску добрых вестей.

Если "Челябстройсервис" и "Урал-Мегвэй" не устранят выявленные нарушения, они могут остаться без контрактов, а безнадзорные животные Челябинска еще на неопределенное время останутся безнадзорными. Без лечения, вакцинации, стерилизации и кормежки. Со всеми вытекающими. А это бесконтрольное размножение, голод, болезни и снижение шансов обрести любящих и заботливых хозяев, а вместе с ними - сытую и безбедную жизнь.

Напомним, в 2020-м году, согласно условиям контракта, в Челябинске должны отловить и направить в приют тысячу 300 безнадзорных животных. В приюте четвероногих обязаны кормить, лечить, вакцинировать, стерилизовать, а затем, если для них не найдется любящих хозяев, выпускать в естественную среду обитания.

Если говорить подробнее. Контракт «Организация мероприятий в приютах» подразумевает прием животных в приют; оформление и ведение документально подтвержденного учета поступивших в приют и выбывших из него; осмотр, включая первичный, специалистом в области ветеринарии; содержание животных в приюте, включая карантинирование в течение десяти дней, поиск владельцев потерявшихся животных, новых владельцев для животных; обработку животных от блох и гельминтов; вакцинацию животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и самих четвероногих; маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приют животных; стерилизацию; лечение животных (по необходимости), включая необходимые обследования, операции, послеоперационный уход; - умерщвление животных; утилизация (уничтожение) трупов животных, умерщвленных и погибших в приюте, погибших при отлове; возврат поступивших в приют животных на прежние места их обитания.

Ежедневное содержание поступивших в приют животных до наступления их естественной смерти либо до возврата на прежние места обитания или передачи новым владельцам предполагает выгуливание четвероногих; уборку вольеров, помещений, площадок для выгула и подсобных помещений; мытье посуды для животных и инвентаря, лотков для кошек; замену наполнителя; кормление животных; частичную или полную замену подстилочных материалов (сена, опилок и др.) в вольерах; погрузку биологических отходов, твердых коммунальных и иных отходов в соответствующие контейнеры; постоянное обеспечение животных водой; уборку территории приюта.

Также в контракте сказано, что прием животных в приют должен быть приостановлен при отсутствии свободных мест для размещения четвероногих.

Заказчиком выступает управление экологии и природопользования администрации Челябинска. Контракты будут исполняться в столице Южного Урала в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды». Срок их действия истечет 25-го декабря 2020-го года.

Фото сообщества "Объединение неравнодушных - помогаем животным" в ВКонтакте