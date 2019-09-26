Котовой понравилось в сквере на Плеханова

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова осталась довольна преображением сквера на улице Плеханова в Советском районе, что раскинулся перед Южно-Уральским государственным институт искусств имени Чайковского.

Прогулку по благоустраиваемому общественному пространству градоначальница совершила сегодня утром, 26-го сентября, в компании районного главы Владислава Макарова и подрядчиков, выполняющих работы.

На сегодняшний день сквер почти закончен. Полностью сделаны дорожки, установлены новые, очень стильные «разнокалиберные» лавочки диванного типа, урны - в едином со скамейками стиле. Вертикальные деревянные решетки закрыли собой спрятанные внутри мешки для мусора - бич Советского района. Получилось довольно симпатично. Как заметила Наталья Котова, такие урны смотрятся более цивилизованно, чем те, что появились в районе раньше (хоть принцип и один: кольцо, в нем мешок). Установлены и качели, которые не пустуют даже в весьма прохладную погоду (как сегодня, например).

Подрядчик высадил новые деревья, хотя в этом сквере изначально было довольно зелено, кустарники (неприхотливый и очень симпатичный кизильник), разбил цветники, посадив на клумбах многолетние растения.

Изюминкой обновленного сквера является экоплитка (опыт подрядчик перенял у москвичей), которая украшает довольно большие площади общественного пространства: весной через дырочки оригинального дорожного покрытия потянутся к солнцу ростки молодой, сочно-зеленой травы (в чернозем под экоплиткой «замешаны» семена). Будет красиво и нарядно.

По словам Владислава Макарова, в сквере на Плеханова в теплую погоду было очень людно. Тут и молодежь собиралась, и мамы с колясками, и пожилые люди на солнышке грелись. Очень любят посидеть на лавочках преподаватели и студенты института искусств. Поэтому и решено было установить максимальное количество скамеек – посадочные места тут очень востребованы. Раньше молодежь сидела, где придется, в том числе на газонах.

«Есть возможность еще доставить скамейки. Часть их переставим, чтобы более эффективно использовать пространство. Урны поставим еще вдоль основного тротуара, по которому идет большой поток людей с улицы Цвиллинга, где ходят трамваи, и со Свободы, где троллейбусное и автобусное движение», - рассказал Владислав Макаров.

В этом году сквер будет закончен. Дело осталось за малым – установить несколько недостающих скамеек и опоры освещения (контракт по последним еще не отыгран). Фонарных столбов здесь будет не меньше восьми – все подготовительные работы уже проведены. Провода проложены исключительно под землей – как отметила Наталья Котова, Челябинск идет по пути «чистого неба».

Подрядчики рассказали, что люди очень довольны тем, что видят. Пройдет человек по скверу – обязательно «спасибо» скажет. К слову, и теперь, когда на Южный Урал пришли холода, сквер не пустует – желающих посидеть на удобных скамейках и прогуляться по дорожкам всегда достаточно.

«Во время выезда главы региона в начале августа речь шла и о контейнерной площадке, которая располагается неподалеку от сквера. Было предложено несколько вариантов решения проблемы, жители выбрали его самостоятельно. Было решено установить ограждение и закрыть площадку сверху, чтобы контейнеров не было видно. Я надеюсь, что и жители двора, и институт искусств довольны выполненным благоустройством», - сказала Наталья Котова.

По ее словам, стоимость контракта на благоустройство сквера на улице Плеханова составляет 5,8 миллиона рублей.