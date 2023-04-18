Круглый год или только зимой: челябинцам предстоит решить судьбу светового потолка на Кировке

Жителям Челябинска предлагают решить судьбу светового потолка на Кировке - будущему арт-объекта, а точнее режиму его работы, посвящено голосование на платформе обратной связи.

В мэрии напомнили, что праздничные шары появились на любимом общественном пространстве челябинцев в декабре 2022-го - перед Новым годом, осветив всю пешеходную часть улицы Кирова. Как отмечают в администрации города, благодаря световым конструкциям Кировка стала популярнее, чем прежде.

«Сейчас мнения челябинцев разделились: часть считает, что световые конструкции нужно оставить работать круглогодично, а часть - что они должны украшать город только в зимний период. До 25 апреля челябинцы могут высказать свое мнение на платформе обратной связи. В зависимости от результатов голосования будет принято окончательное решение», - сообщили в мэрии.