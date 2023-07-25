Курчатовский район продолжают благоустраивать

В Челябинске из Курчатовского района на прошлой неделе вывезли четыре навала мусора и покосили траву на площади 50-ти тысяч кубометров. О том, что еще делают для благоустройства Курчатовского района, рассказал вчера, 24 июля, на аппаратном совещании в мэрии его глава Сергей Антипов.

«Сотрудники администрации продолжают проводить обходы территории района на предмет соблюдения правил благоустройства. За неделю выдано 23 уведомления о нарушениях, большинство устранено. Эту работу мы освещаем на сайте районной администрации. Составили шесть актов нарушения, которые передали в управление благоустройства для принятия административных мер. Выявлено пять несанкционированных надписей на многоквартирных домах, все удалены», – сказал Сергей Антипов.

Что касается текущего санитарного содержания района, то у районных подрядчиков работает 10 единиц техники и 42 работника. Для подготовки к отопительному сезону по централизованной зоне по четвертому этапу отключили 447 жилых домов, 33 детских сада, 27 социальных объектов. Срок включения – сегодня, 25 июля.

По программе формирования современной городской среды на пешеходной зоне проспекта Победы продолжаются работы по установке опор освещения и светильников, монтируется видеонаблюдение. По программе инициативного бюджетирования на озелененной территории 55-го микрорайона Паркового идет приемка работ по основному контракту. Продолжаются работы по установке малых архитектурных форм по дополнительному графику.

Также начали асфальтировать внутриквартальные проезды по улицам Тепличная 1, 3 и 5, Захаренко, 11 и проспект Победы, 366.

В рамках рейдов по незаконной торговле на прошлой неделе составили два протокола и выявили 22 правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости.