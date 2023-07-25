25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
25.07.2023
Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании
25.07.2023
Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской
25.07.2023
Курчатовский район продолжают благоустраивать
25.07.2023
В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик
25.07.2023
В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу
Курчатовский район продолжают благоустраивать
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
10.07.2023
День любви, семьи и верности объединил курчатовцев разных поколений
06.07.2023
У курчатовцев появились собственные «Гавайи»
05.07.2023
На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023