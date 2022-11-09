Лесопатрульную технику получила лесоохрана Челябинской области

41 автомобиль для патрулирования лесов получило Главное управление лесами Челябинской области. Крупная партия автомобилей повышенной проходимости «Нива.Лада» приобретена на средства федерального бюджета и предназначена специально для лесной охраны.

21 автомобиль из этой партии сегодня, девятого ноября, передан подведомственным учреждениям Главного управления лесами.

Распределение машин по районам происходило в зависимости от укомплектованности и степени износа существующего автопарка. Одни районы получили два автомобиля, другие пять, а суммарным результатом станет многократное увеличение охвата контролируемых площадей леса.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления лесами Ксения Барыкина, ранее в рамках национального проекта «Экология» произошло масштабное обновление автопарка спецтехники для тушения лесных пожаров, повысив обеспеченность до 90%. В частности, в этом году поступили автомобили УАЗ, доукомплектованные индивидуальными средства тушения пожаров, а также девять гусеничных тракторов, 15 автомобильных и 41 ручных радиостанций.