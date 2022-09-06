Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права

В ближайшие пять-шесть дней Уральский регион, в том числе Челябинская область, будет оставаться в циркуляции обширного циклона, принесшего ощутимое похолодание.

«Лето до последних своих календарных дней не сдавалось, удерживая на Урале 25-30 градусное тепло. Резкое похолодание, наступившее третьего-четвертого сентября, казалось чем-то временным, вроде, осень просто заглянула ненадолго. По прошествии нескольких прохладных дней, когда температура воздуха ночами понижалась почти до заморозков, летнее настроение постепенно уходит», - отметила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни не очень интенсивные дожди, температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, ночью местами вероятны заморозки.

«В конце первой десятидневки и в период 12-18 сентября циклон отступит на север, унося холод. Осадков в этот период предполагается немного, а температура постепенно повысится, что будет благоприятствовать уборочным сельхозработам», - дает прогноз Галина Шепоренко.

С 13 по 18 сентября температура воздуха ночью ожидается плюс 4-9 градусов, днем 12-17 градусов.

В конце второй-начале третьей декады сентября вероятно похолодание до заморозков.

«Благодаря многолетним наблюдениям за погодой на Урале в третьей десятидневке месяца нередко фиксируются осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега, хотя снежный покров, как правило, не образуется», - отметила Шепоренко.