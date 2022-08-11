Луна может помешать насладиться пиком красивого звездопада

В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик самого знаменитого и красивого звездопада года - метеорного потока Персеиды. Но в этом году условия наблюдения за «звездным дождем» будут неблагоприятными.

Как сообщили в московском планетарии, традиционный августовский звездопад из созвездия Персей можно наблюдать ежегодно в период приблизительно с 14 июля по первое сентября. В этот период Земля входит в хвост кометы Свифта-Туттля. Пылинки, вылетающие из хвоста кометы, попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, вспыхивая, как звезды. Метеорный поток активен с пятого по 20 августа.

Максимальная его активность приходится на ночи с 11 по 13 августа. Тогда жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым популярным и ярким «звездным дождем» года.

В ночь с 11 на 12 августа, по данным международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Но Луна (12 и 13 августа будет полнолуние) помешает наблюдению за звездопадом в ночь максимума, отметили в планетарии.

Звездопадом из созвездия Персей можно любоваться не только в ночь пика. Метеоры Персеид порадуют наблюдателей в течение всего августа, и особенно за неделю до и после своего пика.

В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте прогнозируют, что в этом году максимум метеорного потока Персеиды будет 13 августа в четыре утра по московскому времени.

«Сам пик может быть довольно широким, так что повышенная активность (ZHR>60) может наблюдаться еще начиная с вечерних часов 12 августа и до самого рассвета 13 августа», - отмечают на странице группы. По их данных, полнолуние уменьшит число видимых метеоров (до 10 - 30 метеоров за час наблюдений в зависимости от запыленности и влажности атмосферы).