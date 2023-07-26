Магнитогорцы обеспокоены ухудшением состояния реки Урал

Жители Магнитогорска (Челябинская область) обеспокоены ухудшением качества воды в реке и просят объяснить им причины происходящего. Специалисты заверяют, что всем виноваты сине-зеленые водоросли, концентрация которых в воде значительно выросла из-за жаркой погоды.

«Кто-то может объяснить, что происходит с Уралом? Весь берег в сине-зелёной жиже, которая неимоверно воняет. Весь берег посёлка Приуральский (Молжив) выглядит подобным образом», - интересуется Александр Б. в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» ВКонтакте.

По его мнению, причиной изменения запаха и цвета воды в реке стали сбросы в водный объект и недоумевает, почему экологи не бьют тревогу.

В управлении охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска агентству пояснили, что причиной такого явления стало «цветение» воды. Так называют многократное увеличение концентрации (массовое размножение) сине-зеленых водорослей, обычно придающих ей зеленый цвет.

«Процесс зацветания водоемов напрямую зависит от температурного режима (длительного сохранения повышенной температуры) и скорости течения воды в водоемах», - уточнили в управлении.

В настоящий момент ведомство не обладает информацией о высоком уровне загрязнения поверхностных вод или фактах несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в реку Урал.

Летом регулярно проводятся наблюдения за состоянием воды в районе установленных мест массового отдыха (в том числе для купания) горожан.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных в июле 2023 года ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Челябинской области» концентрации веществ в воде не превышают величины допустимых уровней», - отметили в городском управлении.