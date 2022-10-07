Малыша-саймири отправляют на самолете из Челябинска в Калужскую область

Региональный Россельхознадзор разрешил вывоз – по заранее согласованному маршруту - экзотической обезьянки из зоопарка Челябинска на постоянное место жительства в Калужскую область.

В новый дом малыш-саймири (очаровательных крох называют также беличьими обезьянами) полетит на самолете. Питомец челябинского зверинца появился на свет в мае 2022-го года, там же он рос и крепнул. В Калужской области саймири будет «плодиться и размножаться» - с этой целью его туда и отправили: для разведения.

Госинспектор регионального управления Россельхознадзора проверил ветеринарное свидетельство с полной информацией о здоровье и обработках животного.

Как напоминает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, приматы этого вида обычно обитают в тропических лесах Южной Америки, Перу, Боливии, Парагвая.

Вес этих небольших и очень симпатичных обезьянок, как правило, слегка превышает один килограмм. Саймири - отличные акробаты: даже с детенышем на спине самка может преодолеть в прыжке расстояние около пяти метров.

Из-за характерного окраса головы (светлые пятна вокруг глаз на темной мордочке) саймири иногда называют «мертвая голова».

Обезьянки ведут дневной образ жизни. Они много двигаются, лазая по деревьям, а ночь проводят на вершинах пальм, которые служат им убежищем.

Живущие в челябинском зоопарке саймири успешно размножаются.