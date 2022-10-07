07.10.2022
Челябинцы снова жалуются на уличную торговлю: не Гагарина, а цыганский табор
07.10.2022
Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными
07.10.2022
Экстремиста-иностранца, задержанного ФСБ, депортировали из Челябинской области
07.10.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с полицейскими задержали «черных» лесорубов
07.10.2022
В Челябинске начали строить трехэтажный ФОК
07.10.2022
Сотрудники челябинского ГУФСИН собирают крышечки, чтобы помочь пятилетней девочке
Малыша-саймири отправляют на самолете из Челябинска в Калужскую область
02.09.2022
Челябинский зоопарк встал на защиту своего пожилого любимца от критики его внешности
01.09.2022
Старый и беззубый Бег: челябинский зоопарк объяснил горожанам причины худобы орловского рысака
29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
04.08.2022
«В зоопарке Челябинска отрывается новая экспозиция – «Соболиный ряд»
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022