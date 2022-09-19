Медведь заглянул в гости еще в один поселок Челябинской области

Жители Вязовая (Усть-Катавский городской округ, Челябинская область) видели в поселке медведя. Косолапый, видимо, забрел к людям в гости в поисках еды или у него были еще какие-то причины для неожиданного визита.

«Сегодня по Вязовой ходил медведь», - написал Валера Ганиев в группе «Подслушано | Вязовая | Объявления» ВКонтакте и выложил видео. Хищника видели на нескольких улицах.

Некоторые жители в комментариях шутят о цели визита косолапого к людям (еду ищет, Машу потерял и т.д.). Владимир рассказывает, что медведица охотилась за козами одного из жителей. «Она каждый год к зиме ближе приходит. На Пугачевой жути гонит.

За Юрика Тюлебякина козами охотится. Все по скалам их гоняла», - делится Владимир.

А некоторые пишут, что надо принимать срочные меры для защиты от хищника (обращаться в лесничество или иные инстанции).

«Нужно меры принимать, - считает Надежда. - Дети в школу ходят, страшно. Да и взрослые утром рано на работу идут».

Екатерина предложила вооружиться и пойти на разведку; «А что охотников в селе нету что ли??? Взяли ружье и пошли бы на разведку!!! За детей и женщин вообще переживаний нету что ли?».

Мужчины ей объясняют, что за отстрел животного без лицензии грозит штраф и уголовное преследование. На что Екатерина предлагает заранее позаботиться о нужной лицензии.

Напомним, неделю назад возле горнолыжного курорта «Завьялиха» жители увидели огромную медведицу с медвежатами.

В августе медведь-подросток смело прогуливался на базах отдыха на озере Банное (Магнитогорский городской округ, Челябинская область) и в курортной зоне озера Якты-Куль (Башкортостан).