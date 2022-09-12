12.09.2022
У Завьялихи жители увидели медведицу с медвежатами
12.09.2022
Театр «Манекен» открывает 60-й юбилейный сезон постановкой «Король-Олень»
12.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде
11.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
11.09.2022
В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома
11.09.2022
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
У Завьялихи жители увидели медведицу с медвежатами
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022