У Завьялихи жители увидели медведицу с медвежатами

В Челябинской области возле горнолыжного курорта «Завьялиха» жители увидели огромную медведицу с медвежатами.

«Внимание! У Завьялихи ходит медведица с двумя медвежатами», - написали в паблике «Говорит ТРЁХГОРНЫЙ».

Жителей предупреждают, что в этот период животное особо опасно. «По словам очевидцев, зверь ростом почти три метра», - отмечают в паблике.

В комментариях Лариса рассказала, что «медвежонка видели межу Василовкой и Югресом рано утром».

«Лисы по городу гуляют, ну и скоро мишки пойдут», - комментирует Нина.

Напомним, в августе медведь-подросток смело прогуливался на базах отдыха на озере Банное (Магнитогорский городской округ, Челябинская область) и в курортной зоне озера Якты-Куль (Башкортостан). Это вызвало у одних людей беспокойство за безопасность отдыхающих, особенно детей, у других – тревогу за косолапого. В минэкологии заверили, что медвежонку ничего не угрожает.