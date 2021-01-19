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Медведи на «Таганае» стали относиться к людям с любопытством

Медведи в национальном парке «Таганай» (Челябинская область) стали менее осторожными и более любопытными по отношению к человеку. К таким выводам пришла ученица седьмого класса школы Златоуста Анастасия Мусина после изучения животных в нацпарке, сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай».

«Я выяснила, что в последние годы стереотипы поведения бурого медведя изменились. Он стал менее осторожным, более любопытным по отношению к человеку. Главная причина этих перемен связана с отменой охоты на медведя после создания национального парка. Таким образом, проблема взаимоотношения бурого медведя и человека в национальном парке «Таганай» становится такой же острой, как и охрана популяции этого хищника», - рассказала Анастасия Мусина.

Школьница изучила как архивные материалы, так и проанализировала встречаемость животного в лесах нацпарка за последние 28 лет. Летом она участвовала в ежегодном учете следов жизнедеятельности медведей под руководством главного специалиста по экологическому просвещению национального парка «Таганай» Марины Середы.

«Также школьница убедилась: среди таганайских медведей чаще встречаются некрупные особи, а большинство косолапых – вегетарианцы, основу их рациона составляют травы и ягоды, - сообщили в пресс-службе. - Впрочем, топтыгины любят лакомиться рыжими лесными муравьями, выгребая при этом большую часть муравейника, а также муравьями-древоточцами».

Свою работу «Экология бурого медведя в национальном парке «Таганай» Анастасия представила на XI Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», который проводит Российская Академия естествознания. По итогам первого заочного этапа школьница получила диплом II степени и приглашение участвовать в следующем туре с видеопрезентацией. Онлайн-встреча пройдет в конце января 2021 года.