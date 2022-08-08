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вредные выбросы
смог
туман
министерство экологии Челябинской области
Среда обитания
08.08.2022 17:23

Минэкологии объяснило причину дымки, тумана и запаха гари в период НМУ в Челябинске

Жители Челябинска жалуются на химический запах в воздухе, дымку и туман, что, по их словам, ведет к ухудшению самочувствия. В министерстве экологии пояснили причину этих явлений и предупредили, что густой смог и запах гари могут продержаться еще несколько дней.

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся в шести городах Челябинской области до вечера среды, 10 августа.

«На северке (Северо-Запад Челябинска – прим.) - химический запах и туман. По всем телефонам позвонила», - пишет Елена в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте. Аналогичная ситуация в Ленинском, Металлургическом и Центральном районах, на АМЗ, в Парковом, в Чурилово, сообщают жители в комментариях. «В Рощино кислым металлом пахнет», - делится Полина. Горожане жалуются на головную боль и першение в горле.

Челябинцы обращались на «горячую линию», откуда их перенаправили в минэкологии. Но внятного ответа они не получили.

 «Я позвонила в приемную губернатора, там меня послали в Минэкологии (дали другой телефон, сотовый из закреплённого поста не берет), оттуда меня отправили в отдел охраны воздуха. Там ответил какой-то парень, очень вяло и нехотя сказал, что это смог из-за НМУ и проверка проводится. На вопрос, когда и где будут результаты проверки, долго спрашивал у кого-то, потом сказал, что только в конце недели на сайте можно будет их увидеть. Почему так долго - потому что бюрократия, с его слов. Спросила, чем тогда их отдел занимается всё это время - ответил, что они только проверяют, а выяснять все обстоятельства и влиять может лишь Росприроднадзор. Звоню туда - никто не берёт трубку, на сайте написано, что отвечают лишь по вторникам с 15 до 17. Круг замкнулся», - рассказывает Светлана.

В министерстве экологии области уверены, что причина дымки и запаха гари в Челябинске – лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Неприятный запах гари отмечают в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, - отмечают в телеграм-канале ведомства. - Согласно данным спутникового мониторинга, опубликованным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», лесными пожарами охвачены значительные территории Ханты-Мансийского автономного округа. В ХМАО из-за лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации».

Напомним, в Челябинске, Коркино, Сатке, Аше, Златоусте и Карабаше еще на прошлой неделе установился режим «черного неба», который продлится до 19 часов 10 августа. Кроме того, в регионе сохраняется жаркая погода. В 14 часов в Челябинске было плюс 27 градусов и слабый ветер (2-4 метра в секунду).

«По информации Челябинского ЦГМС, неблагоприятные метеорологические условия в столице Южного Урала сложились из-за присутствия в нашем регионе антициклона, который ослабил ветер и создал застойные явления, что способствовало скоплению загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта в атмосферном воздухе, - отмечают в минэкологии. - Вместе с тем по восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения – попросту говоря, дым – могут частично проникать на территорию Челябинской области».

По данным министерства, в понедельник, восьмого августа, в пять часов утра отмечался туман в окрестностях станции в Нязепетровске, дымка была в Аргаяше и Бродокалмаке. В 8 и 11 часов отмечена дымка в Троицке.

По прогнозу Гидрометцентра, в предстоящие несколько дней (с восьмого по 10 августа) на территории Челябинской области ожидается слабый ветер преимущественно северного, северо-восточного направлений.

«При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе, на территорию Челябинской области, в том числе г. Челябинска», - предупреждают в министерстве экологии.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Автор: Любовь Юрина
вредные выбросы
смог
туман
министерство экологии Челябинской области
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В двух городах Челябинской области сменились прокуроры

05.08.2022 11:32

Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд

05.08.2022 11:31

Вытащили из авто за секунду до возгорания: полицейский и его отец спасли на трассе водителя

05.08.2022 11:30

Челябинская филармония проведет конкурс композиторов на премию губернатора Челябинской области

05.08.2022 11:29

Где можно бесплатно посмотреть фильмы в жанре фантастика?

05.08.2022 11:13

Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ

05.08.2022 11:12

Полицейские устроят облаву на водителей маршруток и автобусов

05.08.2022 11:11

Ситуация на рынке труда в Челябинской области остается стабильной

05.08.2022 11:10

Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона

05.08.2022 11:08

Хотел, чтобы родители забрали: в Усть-Катаве подросток из детского дома хотел покончить жизнь самоубийством

04.08.2022 16:32

Более 350 пассажиров отправились на новом комфортном электропоезде из Челябинска в Миасс

04.08.2022 16:29

Как работодателям избежать неправильного начисления пенсии гражданам

04.08.2022 15:55

Южноуральская актриса сыграла роль матери скандальной звезды телешоу

04.08.2022 15:44

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов

04.08.2022 15:23

Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров: Отмечу активность делового сообщества

04.08.2022 15:15

В Челябинской области чаще стали нарушать пенсионные права южноуральев

04.08.2022 15:09

Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем

04.08.2022 14:34

В Челябинске девушка выпала из окна многоэтажки

04.08.2022 14:11

В Челябинске пятеро мужчин устроили массовую драку в магазине

04.08.2022 14:05

В пятницу в Челябинской области будет очень жарко

04.08.2022 13:40

На начальника управление капстроительства и ремонта администрации Озерска заведено дело

04.08.2022 13:19

Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги

04.08.2022 13:08

Зеленский обвинил экс-канцлера Германии в работе на Россию

04.08.2022 12:43

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров

04.08.2022 12:42

Житель Варненского района избил пациента скорой помощи