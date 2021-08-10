10.08.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки
10.08.2021
Директор хлебокомбината Копейска стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты
10.08.2021
Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент
10.08.2021
Новое назначение в миндотрансе Челябинской области
10.08.2021
Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку
10.08.2021
Полицейские Челябинска задержали жителя республики Марий Эл с крупной партией экстази
Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча
17.07.2017
В Челябинске определились с местом новой городской свалки
06.09.2016
Суд Кунашака оштрафовал коммерсанта, сбрасывавшего отходы в Течу
03.07.2015
Русской Тече в Челябинской области - 333 года
24.10.2012
Прокуратура снесет мост через реку Теча
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021