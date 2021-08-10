Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча

Активисты Кунашакского района (Челябинская область) опубликовали в соцсетях видео, на котором снова был зафиксирован слив отходов птицефабрики вблизи села Муслюмово в реку Теча.

Народное расследование проводили вчера, девятого августа. На видео общественники показывают трубу, которая сливает вонючую жидкость коричневого цвета в водоем. В этот раз активисты решили показать, из чего состоят эти отходы.

К трубе зацепили чистую рыболовную сеть. Держать пришлось недолго, она быстро наполнилась уловом: куриными головами, кишками, костями, перьями и другими нечистотами.

Некоторые местные жители уже предлагают этот улов принести в администрацию на стол главе Кунашакского района Сибагатулле Аминову. Другие же пользователи соцсетей такие меры считают крайними: решать проблему нужно по закону.

Напомним, местные жители уже продолжительное время жалуются на зловоние и нашествие мух. Селяне винят во всем птицефабрику «Уральской мясной компании». Но Кунашакская администрация не выявила никаких нарушений экологического законодательства на птицефабрике.

В начале июля экопатруль «АнтиСМОГа» по приглашению жителей Муслюмово выезжал на место нелегального сброса сточных вод в реку Теча, а также на поля, куда птицефабрика сбрасывает свежий куриный помет. В результате деятельности Кунашакской птицефабрики поселки Муслюмово, Теченский и другие населенные пункты страдают от невыносимого запаха и полчищ мух.

Позднее челябинские общественники провели акцию «Хватит гадить!», посвятив ее компании «Здоровая ферма». Активисты доставили образец мутной жижи из реки Теча в офис птицефабрики.

Оценку действиям птицефабрики пообещала дать прокуратура Кунашакского района по результатам проверки соблюдения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в ООО «Уральская мясная компания».

Но пока администрация района бездействует, а прокуратура проводит проверку, жители села Муслюмово находят новые свалки отходов птицефабрики.

Видео: Тюльпан.ку