Минэкологии приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий

Минэкологии Челябинской области приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий, чтобы выяснить, ведут ли они свою деятельность с учетом действия режима НМУ, реально ли выполняют мероприятия по снижению объемов выбросов или лишь прописывают их на бумаге.

Также представители министерства проверяют, работа какого оборудования приостановлена в целях снижения выбросов.

О начале внеплановых проверок с целью контроля за соблюдением крупными промышленниками режима неблагоприятных метеорологических условий, в своем телеграм-канале сегодня, пятого августа, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Он напомнил, что в рамках соглашений, заключенных между промышленными предприятиями и министерством, при первой степени НМУ снижение выбросов в атмосферный воздух со стороны промышленников должно составить 15-20 процентов.

Первым предприятием, куда неожиданно наведались представители министерства, стал Челябинский электрометаллургический комбинат. Сюда специалисты приехали в среду рано утром, в первую очередь проверив, соответствуют ли действительности заявленные в регулярных отчетах мероприятия.

"Граждане не всегда верят отчетам о снижении выбросов, которые декларируют предприятия или надзорные органы. Поэтому мы решили наглядно показать, какие именно фактические мероприятия выполняются, а какие нет. Поэтому с журналистами обошли каждый цех и посмотрели реальную картинку. Естественно, для самих предприятий наш приезд - это сюрприз, которого они не ждут. Поэтому не все может идти гладко», - сказал Виталий Безруков.

Рано утром машина с инспекторами и журналистами подъехала к проходной ЧЭМК. Около 15-ти ушло на то, чтобы получить "добро" и зайти на предприятие. Уже на заводе группу встретил главный эколог комбината. Он предоставил все приказы и план мероприятий по снижению выбросов. Выбор маршрута для проверки предоставили журналистам.

СМИ остановились на нескольких цеха - шестом, где производят феррохром, седьмом, где ведется основная плавка, и восьмом, который считается самым большим в Европе. Также проехали в цех №2, где производится выплавка ферросплавов.

«Оказалось, что предприятие не только соблюдало все заявленные мероприятия, но и предпринимало дополнительные действия по снижению выбросов. В частности, в цехе №6 по нормативу в период НМУ должна приостанавливаться работа одной из восьми печей. По факту было остановлено четыре печи. Кроме того, выгрузка продукции сокращена на 50 процентов», - констатировал Виталий Безруков.

Не выявили нарушений и в остальных производственных помещениях. В цехе №7 вместо одной печи по факту были остановлены две. Во втором и восьмом цехах остановка печей не предусмотрена, но должны быть снижены мощности производства. В действительности в каждом цехе дополнительно было остановлено по одной печи.

По итогам проведенных проверок специалисты оставили рекомендации. Среди них - усиление полива территории для подавления пыли, а также увеличение срока оповещения сотрудников предприятия о предстоящих НМУ.

«Это не последнее мероприятие, которое мы проводим таким образом. Выездные проверки на крупных объектах в период НМУ продолжатся, в том числе мы планируем совершать ночные выезды, так как получаем обращения от граждан и в ночные часы», - отметил замминистра.